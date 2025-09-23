Buscan Helicóptero que Habría Caído en el Cerro del Jabalí en Jalisco

En Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos mantiene un operativo de búsqueda y rescate en la Sierra Occidental, tras el reporte de la caída de un helicóptero en las cercanías del municipio de San Sebastián del Oeste.

Oficiales de las comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta se han movilizado por tierra, hacia el cerro El Jabalí, una zona señalada como el punto del presunto accidente.

La operación incluye a un escuadrón aéreo que sobrevolará la zona para intentar localizar la aeronave.

Condiciones meteorológicas

Aunque se sumó a la búsqueda personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU, tuvieron que regresar a la base debido a las condiciones de nubosidad en la zona.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional también se han sumado a las labores de reconocimiento. Hasta el momento, las autoridades no cuentan con información sobre lesionados o las causas del incidente, ya que la comunicación en la zona es limitada.

Las operaciones de búsqueda y reconocimiento continuarán por vía terrestre en el cerro El Jabalí, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan reanudar el rastreo aéreo.

Con información de Corresponsales

LECQ