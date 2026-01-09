Caen 17 Personas Durante Plan Michoacán; Suman 378 Detenidos desde Noviembre 2025

El Gabinete de Seguridad Federal reportó hoy, 9 de enero de 2026, la detención de otras 17 personas durante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con lo cual suman 378 aprehendidos desde noviembre del año pasado.

Al actualizar los resultados de esa estrategia, dio a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con autoridades locales, lograron recientemente la detención de 17 personas y el aseguramiento de 10 armas de fuego, 221 cartuchos, 12 cargadores, droga y 34 vehículos.

Resultados generales

Con esos resultados, hasta el momento han sido detenidas casi 400 personas desde que inició ese esquema de seguridad en Michoacán.

Este es el saldo del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026:

378 personas detenidas

detenidas 174 armas aseguradas

aseguradas 13 mil 688 cartuchos y 651 cargadores decomisados

y 651 decomisados 296 vehículos incautados

incautados 768 kg de metanfetamina asegurados

asegurados 192 artefactos explosivos y 53 kg de material explosivo decomisados

explosivos y 53 kg de decomisados 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kg de sustancias químicas incautadas

incautadas 22 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas.

Zonas de patrullaje y seguridad

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las fuerzas federales llevaron a cabo patrullajes, reconocimientos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas en los siguientes municipios:

Aguililla

Apatzingán

Buenavista

Uruapan

Zamora

Lázaro Cárdenas

Lo anterior para brindar seguridad, generar confianza y fortalecer la proximidad social con productores y comerciantes, dijo.

