Cambio de Horario: 36 Municipios de la Frontera Norte Retrasan el Reloj Una Hora

Este domingo 36 municipios fronterizos con Estados Unidos retrasaron una hora el reloj para iniciar con el horario de invierno y así no afectar las actividades sociales y económicas de las ciudades fronterizas mexicanas.

En Baja California los municipios Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y Tijuana atrasaron una hora su reloj, al igual que en el estado de Coahuila, los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En tanto en Chihuahua, el municipio de Ciudad Juárez fue uno de los nueve municipios que modificaron el horario, habitantes opinaron.

Pues no me ayuda ni me perjudica, para mi es la misma, una hora más tarde, oscurece más tarde, siempre me acuesto a la 10, para mi es igual.