En Ciudad Juárez, Chihuahua, cientos de migrantes venezolanos que se encontraban acampando desde hace semanas a un lado del río Bravo fueron desalojados por la Fuerza Pública.

La mañana del domingo 27 de noviembre de 2022 policías estatales y municipales llegaron para levantar el campamento improvisado que instalaron los migrantes desde el pasado 12 de octubre cuando les fue cerrado el paso hacia Estados Unidos para pedir asilo político.

"Esto por medidas de seguridad, ya que se encuentran en una zona de alto riesgo, vienen bajas temperaturas, además de lluvias y posiblemente nevadas, entonces la intención de los tres ordenes de gobierno es ponerlos, reubicarlos a un lugar seguro”, explicó Roberto Briones Mota, director de Protección Civil.

Personal del departamento de limpia municipal retiró las carpas, cobijas y cientos de chamarras que fueron donadas por ciudadanos y que estaban amontonadas dentro de las carpas.

Te recomendamos: Muerte de Migrantes Exhibe Estrategia Torpe: Solalinde

“Estamos ya haciendo el levantamiento de todas las carpas y basura que quedaron atrás después del operativo de reubicación, había un conteo de 333 carpas que son las que estamos ahorita trabajando, estamos ahorita levantándolos, muchas cobijas, carpas, juguetes y todo lo demás, chamarras, ropa”, agregó Gibran Solís, director de Limpia.

Prenden fuego a carpas

Algunos migrantes trataron de impedir que fueran desalojados y prendieron fuego a dos carpas.

“Nos invitaron a un refugio, en los refugios también ayudan, lo que pasa es que hay algunos refugios que son de puertas cerradas, uno no puede trabajar, no puede hacer nada, me entiende, entonces es muy malo estar siempre encerrado”, comentó Jonathan Barreto, migrante venezolano.

“Yo pienso que aquí estamos nosotros y estamos con una posibilidad de pasar para allá que no, nos traten mal o que nos busquen una solución o como estar en un albergue”, dijo Javier Alvarado, migrante venezolano.

Desde octubre, se han mantenido más de mil migrantes venezolanos que cruzaron la frontera y pidieron asilo político en Estados Unidos, pero fueron retornados a México bajo el titulo 42 de la ley general de salud estadunidense.

Ahora las autoridades advirtieron a los migrantes venezolanos que no permitirán que se vuelvan a instalar con carpas en esa zona, por cuestiones de seguridad.

Con información de Francisco Javier Carmona

HAVJ/JLR