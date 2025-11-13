Cancelan Festival de Música de Morelia por Violencia; Orquesta Alemana Suspende Participación

El Festival de Música de Morelia 2025 (FMM) en Sahuayo, se cancela debido a los recientes actos de violencia en Michoacán, por lo que las autoridades informaron los detalles de la suspensión del evento. De acuerdo con el Ayuntamiento de Sahuayo, la edición 37 del espectáculo lamentablemente no se realizará por una decisión ajena a su organización.

Queda cancelada la extensión Sahuayo, programada para el 16 de noviembre 2025

¿Por qué cancelaron el Festival de Música de Morelia en Sahuayo?

Las autoridades indicaron que la decisión fue comunicada por Alemania, a través de su Embajada en México, ya que se iba a presentar la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín.

Como medida preventiva ante los recientes hechos de violencia en el Estado (Michoacán)

Finalmente, las autoridades lamentaron los inconvenientes y agradecieron la compresión de la ciudadanía.

Reiteramos nuestro compromiso con la cultura, la música y las expresiones artísticas que fortalecen el espíritu de nuestra comunidad

En Michoacán se viven momentos de tensión, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones de Día de Muertos en el municipio.

Los videos en los que se observa a los asistentes a un festival, donde fue atacado el funcionario, cuando buscan resguardarse de los balazos, se volvieron virales.

A partir de ese momento, comenzaron diversas movilizaciones y protestas por parte de habitantes e integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes buscan justicia por el homicidio y paz para Michoacán.

Uruapan cancela desfile del 20 de Noviembre

Esta cancelación se suma a la de ayer del gobierno municipal de Uruapan, que dio a conocer la suspensión del desfile del 20 de noviembre de 2025 debido a las "circunstancias de inseguridad" que se han presentado.

El ayuntamiento de Uruapan informa que, debido a las circunstancias de inseguridad que se ha presentado en nuestra ciudad, se cancela el desfile conmemorativo del 20 de noviembre

