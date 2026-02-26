Inicio Estados ¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 26 de Febrero 2026

¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 26 de Febrero 2026

Así está el tráfico en autopistas del país hoy, 26 de febrero de 2026, para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino

Así el tráfico en autopistas de México el 26 de febrero 2026.

Así el tráfico en autopistas de México el 26 de febrero 2026. Foto: X @GN_Carreteras

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy,  26 de febrero de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

Bloqueos en carreteras del país

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que  reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

  • A la 1:48, cierre de circulación en ambos sentidos en la Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 110, por atención de un accidente.
  • A la 1:02 horas, se reporta carga vehicular por reducción de carriles en el km 160, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.
  • A las 12:03, cierre a la circulación en Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, dirección Nuevo Teapa.
  • A las 7:01 horas, cierre parcial de circulación  cerca del km 095+375, de la carretera Libramiento Sur Guadalajara, por un accidente vial.
  • A las 6:13, cierre total de circulación cerca del km 208+000, de la carretera Tulancingo, en Veracruz, por un accidente.
  • A las 3:50 horas, Cierre de circulación en Autopista Entronque Cd.Cuauhtémoc-Osiris, km 77, en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y autobús.
  • A la 1:41 horas, se reportó vía libre en autopista México-Querétaro, luego de un accidente vial cerca del km 151+800, con dirección a Palmillas.
  • A las 12:09, cierre parcial de circulación cerca del km 021+275, de la carretera Libramiento Sur Poniente de Querétaro, por un accidente vial.

