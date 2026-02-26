¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 26 de Febrero 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy, 26 de febrero de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

Bloqueos en carreteras del país

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

A la 1:48, cierre de circulación en ambos sentidos en la Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 110, por atención de un accidente.

A la 1:02 horas, se reporta carga vehicular por reducción de carriles en el km 160, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 12:03, cierre a la circulación en Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, dirección Nuevo Teapa.

A las 7:01 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 095+375, de la carretera Libramiento Sur Guadalajara, por un accidente vial.

A las 6:13, cierre total de circulación cerca del km 208+000, de la carretera Tulancingo, en Veracruz, por un accidente.

A las 3:50 horas, Cierre de circulación en Autopista Entronque Cd.Cuauhtémoc-Osiris, km 77, en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y autobús.

A la 1:41 horas, se reportó vía libre en autopista México-Querétaro, luego de un accidente vial cerca del km 151+800, con dirección a Palmillas.

A las 12:09, cierre parcial de circulación cerca del km 021+275, de la carretera Libramiento Sur Poniente de Querétaro, por un accidente vial.

