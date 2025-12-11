Detienen Esposo de Maritza: Mujer Pidió el Divorcio, Desapareció y Fue Hallada Muerta en Uruapan

Maritza Espino Ponce, fue hallada muerta luego de desaparecer junto a sus dos hijas pequeñas tras pedirle el divorcio a su pareja en Uruapan, Michoacán. Hoy fue detenido el presunto implicado en su secuestro y feminicidio: su esposo.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, y en coordinación con la Fiscalía de Nuevo León y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, este jueves 11 de diciembre se logró la detención de Luis Felipe “N”, presunto responsable del secuestro de Maritza.

Noticia relacionada: Balacera Hoy en CDMX: Interceptan a 2 Motociclistas y los Matan a Disparos en Pueblo de Santa Fe

Esta tarde, fue detenido en aquella entidad Luis Felipe D., presunto responsable del secuestro de Maritza E.; hechos ocurridos en Uruapan

Asimismo, las autoridades confirmaron la aparición con vida de las hijas menores de edad de la víctima identificadas como Maritza Natalia y Sofía Camila, quienes están en resguardo en Nuevo León.

Durante la acción operativa, fueron localizadas las menores Maritza Natalia D. y Sofia Camila D., quienes se encuentran bajo tutela de las autoridades de Nuevo León, en tanto se realiza su restitución con sus familiares

En tanto, Luis Felipe “N”, será presentado ante las autoridades correspondientes en Michoacán, donde se definirá su situación jurídica.

Video: Sentencian a Hombre por Feminicidio en Juárez Nuevo León

¿Qué pasó con Maritza en Uruapan, Michoacán?

Según los primeros reportes, Maritza de 28 años de edad y sus pequeñas, desaparecieron el 24 de noviembre de 2025. Las investigaciones refieren que la víctima pidió el divorcio luego de 9 años de matrimonio, debido a que vivía situaciones de violencia, de hecho, denunció en varias ocasiones las agresiones.

El día de su desaparición, Luis Felipe “N” acudió por las niñas a la escuela y posteriormente contactó a su esposa para amenazarla con hacerles daño si no regresaba a casa. Maritza fue a buscar a las pequeñas y no se supo más de ellas.

A principios de diciembre fue hallado dentro de un tambo el cuerpo sin vida de la madre de las niñas en el río Santa Bárbara. La Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa de 100 mil pesos para obtener información que ayudara con la captura de Luis Felipe “N”.

Historias recomendadas:

EPP

