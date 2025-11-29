Caso Rodrigo Isidro: Vinculan a Proceso a 4 Personas Relacionadas con Homicidio del Estudiante

El viernes 28 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas, presuntas responsables del delito de homicidio calificado, ocurrido el 14 de noviembre de 2025.

Estableciendo dos meses de investigación complementaria.

Luego de valorar los elementos de prueba presentados, durante la audiencia de continuación de proceso, el Juez de Control de la Región Judicial 9 ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Esto después de que la autoridad obtuviera y expusiera los datos para sustentar la investigación que incluye análisis de videos, extracciones de información y fotogramas, así como informes de fuentes recabadas por la Policía de Investigación y procesadas por la Dirección de Inteligencia.

Asimismo se efectuaron inspecciones técnicas en el lugar de los hechos. De igual forma, se cuenta con información recabada, mediante videograbaciones, testimonios, documentales e informes oficiales.

En el comunicado la Fiscalía informa que se seguirán otras líneas de investigación, para determinar la posible responsabilidad de otros participantes.

¿Qué pasó con Rodrigo Isidro?

El 14 de noviembre de 2025, Rodrigo Isidro regresaba en su vehículo a su casa cuando, a la altura de la calle Jerónimo Palacios, entre 2 de febrero y Castaño de la colonia José María Pino Suárez, fue perseguido y atacado a balazos.

Su padre, Lucio Isidro Álvarez, indicó que fue atacado a balazos por presuntos policías, quienes tenían un supuesto retén.

¿Quién era Rodrigo Isidro Ricárdez?

Rodrigo Isidro Ricárdez tenía 20 años y estudiaba Veterinaria. Además de estudiar, ayudaba también a su papá con un rancho, en donde se hacía cargo principalmente del cuidado del ganado.

Con información de Fiscalía General del Estado de Tabasco

