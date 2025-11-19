Chat Revela que en Más de 2 Horas Planearon Asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dio a conocer el contenido del chat en el que se gestó, en 2 horas con 15 minutos, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones, se identificó que Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, coordinaba a los integrantes de una célula delictiva mediante una aplicación de mensajería, desde la cual emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque, incluso si ese día se encontraba acompañado de su esposa e hijos.

El funcionario detalló que, tras localizar sin vida a Fernando José “N” y Ramiro “N” el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho, al día siguiente también fueron hallados los teléfonos móviles de ambos.

El análisis de los dispositivos permitió establecer que Ramiro formaba parte de un grupo de mensajería en el que se planeó y coordinó la agresión contra el presidente municipal. Asimismo, se confirmó que un sujeto apodado “El Licenciado” ejercía el mando al ser quien emitía las instrucciones para llevar a cabo la ejecución.

En el chat se ordenaba a los participantes colocarse en distintos puntos para seguir los movimientos del alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en la zona para coordinar los desplazamientos de los involucrados, a quienes pidió borrar los mensajes una vez dadas las instrucciones.

A las 18:06 horas del 1 de noviembre, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde posteriormente sería asesinado Carlos Manzo, informando que ya se encontraba en el sitio para ubicar al alcalde.

A las 19:45 horas, los integrantes del grupo reportaron que el edil estaba en el Festival de las Velas y transmitía en vivo en redes sociales.

Cerca de las 20:00 horas, Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que Carlos Manzo estaba siendo atendido, además de compartir un video posterior a la agresión.

A las 20:14 horas, Ramiro pidió que recogieran a su colaborador Fernando Josué “N”.

Antes del ataque, Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", presionó a los participantes para disparar aun si el alcalde estaba acompañado.

Esa noche, Manzo asistió al festival con su esposa y sus hijos pequeños, pues encabezaba la inauguración del evento en el marco del Día de Muertos.

Último video de Carlos Manzo minutos antes de ser asesinado. Foto: FB Manzo

Minutos después, Jorge Armando “N” insistió en que debían ultimar “a como diera lugar” al alcalde. Tras la agresión, en el grupo se pidió a todos esconderse para evitar ser detenidos.

