Chocan Patrullas y Quedan 16 Policías Heridos: Así Fue el Accidente en Zihuatanejo

Dos patrullas de la Policía Estatal chocaron la noche de ayer, 3 de diciembre de 2025, sobre la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, lo que dejó saldo de 16 agentes lesionados, confirmaron autoridades de seguridad de Guerrero.

El aparatoso accidente ocurrió cerca del entronque hacia la comunidad de Pantla, municipio de Zihuatanejo, de acuerdo con la información de la Policía Estatal.

Así ocurrió el choque en Zihuatanejo

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando una de las unidades se impactó con la parte trasera de la otra patrulla, cuando se dirigían a la citada localidad.

Debido al choque, los agentes cayeron del vehículo y resultaron con lesiones.

Al sitio acudieron de inmediato patrullas, ambulancias de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional (GN) para atender la emergencia y trasladar a los heridos a centros hospitalarios para su atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad indicó posteriormente que todos estaban fuera de peligro.

Daños materiales

En redes sociales se difundieron videos que mostraron los severos daños de las patrullas, que quedaron completamente destrozadas una de la parte frontal y la otra de la parte trasera.

Ambos vehículos fueron trasladados a instalaciones de la Policía de Guerrero en la colonia La Majahua.

