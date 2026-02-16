¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 16 de Febrero 2026? Esto Informan Capufe y GN

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 16 de febrero de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Al amanecer de este lunes, la autopista registró un accidente dirección Ciudad de México, así como afectaciones en otros tramos, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

Cierres en la México-Querétaro hoy 16 de febrero de 2026

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad hoy:

06:50 horas: Cierre parcial de la circulación en el km 76, dirección CDMX, por atención de accidente (choque de costado).

