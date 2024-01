Miles de habitantes de Monterrey, Nuevo León, protestaron este domingo 28 de enero de 2024 para exigir el cierre de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la que culpan de la polución que mantiene a la ciudad como una de las más contaminadas del continente.

En medio de consignas, armados con pancartas y algunos portando máscaras antigases, los manifestantes se reunieron en las inmediaciones de la Macroplaza en el centro de Monterrey, capital del estado.

De acuerdo con los informes, la refinería es responsable del 90% de las emisiones de dióxido de azufre que hay en la ciudad.

Ciudadanos aseguran que aire que respiran los está matando

Mariana Peña, una ciudadana de 24 años, afirmó que el aire que están respirando los habitantes de esta ciudad los está matando.

“Un estudio realizado por expertos locales estimó que alrededor del 30 % de las partículas PM 2.5 y PM10 son producidas por la misma refinería”, asentó la activista.

Añadió que ese mismo estudio señala que si la refinería dejara de operar, anualmente se evitarían cerca de 500 muertes relacionadas con esta problemática.

Video: INAI Ordena Revelar Información sobre Refinería de Dos Bocas, en Tabasco

“También hay investigaciones que vinculan enfermedades de la zona metropolitana de Monterrey con las emisiones de la refinería”, compartió.

El mensaje de los colectivos y los ciudadanos estuvo dirigido al Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que recordar, señor presidente, que México ha firmado acuerdos internacionales, acuerdos que obligan al país a llegar hacia la descarbonización y transitar hacia las energías limpias de manera progresiva”, indicó.

Recordó que Chile, Colombia y Costa Rica confirman que sí es posible una transición progresiva y basada en la justicia social.

Recuerdan cierre de refinería en la CDMX

Peña recordó que en la Ciudad de México ya hubo una experiencia igual con la refinería de Azcapotzalco en 1991, la cual cerró definitivamente por la contaminación del aire.

“Señor presidente en Nuevo León no queremos a la Refinería”, apuntaron los inconformes quienes además gritaron “¡Fuera, Pemex! ¡Fuera, Pemex!”.

Aseveraron que en Nuevo León no quieren seguir respirando azufre y tampoco quieren morir de forma prematura, pero recordaron que el aire les enferma.

“No es dolor de cabeza, ni asma, es la desidia y la inacción política, no es alergia, ni cáncer, es azufre y es la refinería, no es tos es Pemex, no es irritación, ni migraña es el combustóleo y es su apuesta por los combustibles fósiles”, acusó Peña.

Entre los presentes a la protesta estuvieron el secretario de Medio Ambiente del estado, Alfonso Martínez Muñoz; el presidente municipal de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos y el ex gobernador estatal, Benjamín Clariond Reyes-Retana.

HAVJ/JLR