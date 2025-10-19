Inicio Estados Claudia Sheinbaum Supervisa Trabajos de Limpieza por Lluvias en Pantepec, Puebla

Durante un recorrido en Pantepec, Puebla, Claudia Sheinbaum aseguró que se rehabilitarán escuelas y clínicas afectadas por las lluvias. También anunció que regresará para supervisar los avances.

La mandataria hizo el recorrido a pie y habló con los pobladores.

La mandataria recorrió Pantepec y prometió no dejar a nadie solo. Foto: X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido de supervisión en el municipio de Pantepec, Puebla, donde se comprometió a reparar todas las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias recientes.

La Corriente Arrasó con Animales e Inundó Decenas de Casas

Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas, todo, nada se va a quedar sin arreglo. Poco a poquito vamos a ir saliendo adelante y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo para ver cómo va y supervisar”, afirmó Sheinbaum durante su recorrido a pie por la zona afectada.

Censo en marcha

La mandataria destacó que ya comenzó el levantamiento del censo para determinar el tipo y nivel de daños, lo que permitirá otorgar apoyos directos a las familias afectadas. Mientras se recopila esta información, aseguró que las personas damnificadas seguirán recibiendo despensas y el acompañamiento permanente del Gobierno de México.

Durante su visita, Sheinbaum enfatizó la importancia de atender las necesidades de la población, priorizando la rehabilitación de escuelas y clínicas, al tiempo que expresó su disposición para regresar y dar seguimiento a los avances en la reconstrucción.

