Claudia Sheinbaum Supervisa Trabajos de Limpieza por Lluvias en Pantepec, Puebla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido de supervisión en el municipio de Pantepec, Puebla, donde se comprometió a reparar todas las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias recientes.

La Corriente Arrasó con Animales e Inundó Decenas de Casas

“Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas, todo, nada se va a quedar sin arreglo. Poco a poquito vamos a ir saliendo adelante y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo para ver cómo va y supervisar”, afirmó Sheinbaum durante su recorrido a pie por la zona afectada.

Censo en marcha

La mandataria destacó que ya comenzó el levantamiento del censo para determinar el tipo y nivel de daños, lo que permitirá otorgar apoyos directos a las familias afectadas. Mientras se recopila esta información, aseguró que las personas damnificadas seguirán recibiendo despensas y el acompañamiento permanente del Gobierno de México.

Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás. pic.twitter.com/PC6xV6Xt3k — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 19, 2025

Durante su visita, Sheinbaum enfatizó la importancia de atender las necesidades de la población, priorizando la rehabilitación de escuelas y clínicas, al tiempo que expresó su disposición para regresar y dar seguimiento a los avances en la reconstrucción.

