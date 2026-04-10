Clausuran Zona en Calakmul: Profepa Detecta Grave Afectación al Equilibrio Ecológico

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un área dentro de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, luego de detectar deforestación y daños a especies protegidas.

En un comunicado, la dependencia detalló que, como medida de seguridad, se impuso la clausura total temporal de una fracción de la zona núcleo norte del Área Natural Protegida de la Reserva.

Lo anterior, “luego de detectar actividades de deforestación y cambio de uso de suelo que afectan gravemente el equilibrio ecológico de esta región”, dijo.

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Remueven vegetación forestal

Según la Profepa, en esa zona se removió vegetación forestal en una superficie de 14.9 hectáreas.

Se trata de selva mediana subperennifolia, ecosistema de alto valor ambiental que alberga una gran diversidad de especies.

Tras constatar los hechos durante una visita de inspección el 27 de marzo de 2026, la autoridad ambiental determinó la clausura.

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Daño a especies protegidas

De acuerdo con la información oficial, la dirección de la Reserva presentó una denuncia tras detectar a personas realizando actividades de deforestación con maquinaria pesada dentro de la zona núcleo.

Esas actividades, alertó, provocan la pérdida de cobertura vegetal, afectan el hábitat de la fauna silvestre y reducen la capacidad del ecosistema para conservar agua y suelo.

Adicionalmente, las autoridades identificaron daños a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la pata de elefante (Beaucarnea recurvata), lo que agrava el impacto ambiental en la zona.

Ante ello, se impuso la clausura para evitar mayores daños al ecosistema y se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, “sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse por la posible comisión de delitos ambientales”.

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Con información de N+.

spb