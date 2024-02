Crimen Organizado Ahuyenta al Turismo en Chiapas; Cierran Zonas Arqueológicas

Las actividades del crimen organizado han obligado al cierre de zonas arqueológicas como la de Yaxchilán, donde cada año cerca de 100 mil turistas visitaban el lugar.

Se han suspendido los recorridos en lanchas por el río Usumacinta y las visitas al emblemático Centro Ecoturístico Escudo Jaguar. Todo ha cerrado, afectando a comercios y familias que dependen de este importante ingreso.

Francisco Centeno Cruz, prestador de servicio turístico en Selva Lacandona, Chiapas, señaló:

Soy socio de una cooperativa que se llama Siyaj Chan. Ahorita, no estamos operando a raíz de que inicia esta problemática social de inseguridad

Desde hace 16 años, esta sociedad cooperativa proporcionaba servicios de guía en la zona arqueológica de Yaxchilán y recorridos de observación de la vida silvestre en la Selva Lacandona.

Hoy todo está suspendido por las extorsiones y cobro de piso del crimen organizado en la región Lacandona.

A pesar de que el turismo es su principal fuente de ingreso, pobladores de Frontera Corozal decidieron no exponer a los turistas a los criminales. Cerraron accesos, cancelaron reservaciones, tomaron las armas e instalaron retenes de vigilancia.

Estamos en una asfixia económica muy fuerte que se está resintiendo ya a pasos agigantados, porque no hay la oportunidad económica ni laboral

Cada año, 90 mil turistas visitaban la zona arqueológica de Yaxchilán. Había recorridos en lanchas por el río Usumacinta o visitas al emblemático Centro Ecoturístico Escudo Jaguar.

Hoy todo se encuentra cerrado, afectando a comercios y familias enteras que dependen del turismo nacional y extranjero.

Israel Arcos Vázquez, presidente del Centro Ecoturístico Escudo Jaguar, insistió:

Entró la maña y por eso se fueron todos los turistas. Ya no tenemos nada de gente. Se echó a perder todos los hoteles, nadie trabaja, no hay limpieza, pagamos la luz y todo eso. No tenemos para pagar