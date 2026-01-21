Crisis en el Sector Limonero del Estado de Guerrero tras Daños por Huracanes

El sector limonero del estado de Guerrero es uno de los segmentos productivos que aún resienten los daños derivados de las lluvias torrenciales de los huracanes Otis en el 2023 y John en el 2024.

Jaime Torres, un productor de cítricos, tiene cinco hectáreas de plantación de limón y lleva dos años sin poder reponerse de los daños ocasionados por los huracanes.

Queremos resembrar porque hay muchos que se perdieron que se echaron a perder con la humedad, mucha agua, cuando pasó este John, cuando pasó Otis pues nos tumbó muchos limones, nos dijeron que pagáramos las plantas porque iban a llegar, pero no han llegado para resembrar, entonces no tenemos plantas ahorita para resembrar

Los productores dicen que la crisis por la que atraviesan ha ocasionado un rezago del que no podrán salir sin la ayuda de las autoridades.

Como lo refiere Ruffo Ávila Morales, productor de limón:

Los productores de limón hemos sufrido estos fenómenos, estos embates y desafortunadamente hemos estado perdiendo, (…) a mí me tiró varias plantas de limones

Por lo pronto están a la espera de que les entreguen plantas para resembrar los huertos de limón.

"Ahorita con el presidente del Consejo Estatal del Limón hemos tratado de conseguir plantas, la fecha que hasta hoy no nos han resuelto las autoridades, el gobierno correspondiente que nos dijo que nos iba a mandar las plantas en enero y pues hasta la fecha no nos ha llegado nada", asegura Ruffo Ávila.

Autoridades

Autoridades estatales indican que no han entregado las plantas para resembrar porque están todavía en crecimiento, pero se estima que la entrega se realice la primera semana de abril.

Al respecto Gustavo Labra, director de los Sistemas Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (SAGADEGRO), indicó:

Los últimos días de marzo acordamos, en los últimos días de marzo ya vamos a hacer los trámites para poder hacer el embarque desde el vivero hasta acá, cumpliendo con todos los requisitos, los lineamientos sanitarios, la primera semana de abril, en la primera semana de abril ya estamos entregando la planta

Más 10 mil productores de cítricos en Guerrero esperan contar con apoyo para activar sus sistemas de riego y combatir las plagas que aquejan al campo guerrerense.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ