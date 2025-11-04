Decenas de Colonias de Acapulco, Guerrero, Llevan Más de un Mes sin Agua Potable

El problema del desabasto de agua potable en el puerto de Acapulco, Guerrero, se sigue agravando, afectando a miles de ciudadanos.

Hay decenas de colonias que llevan más de un mes sin líquido por lo que tienen que comprar pipas para abastecerse.

Al respecto, Francisca Solís, habitante del puerto indicó:

El de CAPAMA nos dijo que era porque estaba lloviendo y los ríos están todos revueltos, no hay, no hay, van a descomponer las bombas, pero por eso no hay agua. Compramos una pipa de 5 mil litros porque las de 10 mil nos cuesta más de mil pesos

En la colonia Progreso, muy cerca de la zona turística, cientos de viviendas padecen la falta de agua y sus habitantes están desesperados.

Como Blanca Reina que señala:

La verdad, el clima extremo que tenemos nos hace sentirnos muy mal, la escasez de agua, yo creo que es una necesidad muy básica que se debería de atender, pues tiene como 10 días que no hay agua

Turbiedad del río Papagayo

El Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Acapulco, señala que la falta de agua en esta ocasión se debe a la turbiedad del río Papagayo, principal fuente de abastecimiento de Acapulco.

Antonio Lorenzo Rojas Marcial, director de CAPAMA explicó:

Agua todos los días en Acapulco ya no alcanza, ya no alcanza, desafortunadamente no podemos trabajar con una turbiedad muy alta o sea el agua sucia es la turbiedad, agua sucia, entonces baja con troncos con ramas, con piedra y mucho lodo, entra a la bocatoma y es ahí donde ya no puede bombear, ya no puedes trabajar las bombas

Dificultades técnicas y financieras

Pero el organismo operador del agua no solo tiene dificultades técnicas sino también financieras, porque la semana pasada le embargaron cuentas bancarias por el orden de 62 millones de pesos por dos laudos laborales en contra, lo que compromete su capacidad de pago a proveedores y empleados.

"Mira, hay dos juicios, uno como de 14 millones de pesos y el otro es entre 40 y 48 millones, CAPAMA no tiene en el tema de poder resolver esa situación, CAPAMA tiene un problema financiero pues que dejaron las administraciones pasadas", explicó el director de CAPAMA.

La CAPAMA enfrenta la peor crisis financiera de su historia pues tiene una deuda de mil 957 millones de pesos y no hay ingresos que le ayuden a cubrir los pendientes.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ