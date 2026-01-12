En Michoacán, fueron vinculados a proceso cinco hombres por portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra cinco personas por su probable participación en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Como parte de las acciones del “Plan Michoacán… pic.twitter.com/wmh6zVW68i — FGR México (@FGRMexico) January 12, 2026

Video relacionado: Extranjeros Vinculados con Criminales en Michoacán; Nacionalidad de Detenidos en 2025

¿Dónde fueron detenidos 5 hombres en Michoacán?

Los cinco hombres que fueron detenidos con armamento fue en Corral de Piedra en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

¿Quiénes son los 5 detenidos en Buenavista, Michoacán?

La identidad de los cinco detenidos en Buenavista, Michoacán es la siguiente:

Alexis “N”

Francisco “N”

Óscar “N”

Jorge “N”

Jesús “N”

Se investiga si agredieron con armas largas a personal policial y militar en Michoacán.

Video. Desmantelan Laboratorios Clandestinos para elaboración de Drogas en Durango, Michoacán y Sinaloa

¿Cuáles armas fueron decomisadas en Michoacán?

Fueron decomisadas seis armas largas, cargadores, cartuchos útiles, portafusiles y equipo táctico.

Esto se logró en coordinación con las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales, municipales y la FGR.

Así impusieron vinculación a proceso y prisión preventiva

Después, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, aportó los datos de prueba para obtener del juez la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa por los delitos referidos.

Se otorgaron además 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

