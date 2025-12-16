Decomisan Armas y Explosivos en Michoacán; Vigilan Huertas de Aguacate y Limón

Elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, aseguraron armamento y explosivos en diversas localidades de Michoacán. El operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Los resultados más recientes incluyen el aseguramiento de 164 cartuchos, 6 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos. Las autoridades realizaron patrullajes y recorridos a pie en plantaciones de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas ubicadas en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica y Zitácuaro.

Video: Podcast Política Déjà Vu con Fernanda Caso: El Asesinato de Carlos Manzo y el Plan Michoacán.

El Gabinete de Seguridad de México reportó cifras acumuladas de las acciones coordinadas entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre. Durante este periodo, las operaciones permitieron la detención de 213 personas y el aseguramiento de 83 armas. Los números incluyen más de 9 mil cartuchos, 446 cargadores, 189 vehículos y 152 artefactos explosivos.

Las autoridades también decomisaron 53 kilogramos de material explosivo, 763 kilogramos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilogramos de precursores químicos. Las acciones derivaron en la inhabilitación de 13 campamentos y 33 tomas clandestinas.

El Gabinete de Seguridad aseguró lo siguiente en su mensaje:

Seguimos fortaleciendo la presencia territorial y el trabajo coordinado para brindar seguridad y tranquilidad a las comunidades y sectores productivos de Michoacán

