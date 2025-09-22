Decomisan casi Una Tonelada de Droga durante Operación Frontera Norte

Como parte de la “Operación Frontera Norte”, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre acciones coordinadas realizadas los días 19, 20 y 21 de septiembre en diferentes estados del país.

En una tarjeta informativa, se detalló que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 7 mil 461 personas y el aseguramiento de 5 mil 770 armas de fuego, un millón 017 mil 605 cartuchos de diversos calibres, 27 mil 482 cargadores, 98 mil 345.1 kg de droga, entre ellos, 452.3 kg de fentanilo, 4 mil 961 vehículos y 916 inmuebles.

El Gabinete de Seguridad afirmó que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Mexicali, se aseguraron cinco armas de fuego, tres cargadores, 66 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas, un casco táctico, un vehículo y un inmueble.

Operación Frontera en Baja California. Foto: Gabinete de Seguridad

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se aseguraron cinco armas de fuego, 22 cargadores, 141 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres radios portátiles y un vehículo.

Nuevo León

En Linares, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 62 cartuchos, 75 dosis de metanfetamina, 149 dosis de marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, tres mochilas y cuatro básculas digitales.

Sinaloa

En Culiacán, se aseguraron 31 paquetes con 1,218 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 10,440 litros y 1,790 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica, cuatro condensadores, un destilador y dos coladores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 632 millones de pesos.

En Elota, se localizó e inhabilitó un campamento empleado por la delincuencia organizada, se aseguraron cuatro armas largas, 69 cargadores y 1,991 cartuchos.

Sonora

En diversos municipios, se detuvo a seis personas, se aseguraron 40 dosis de metanfetamina, 69 dosis de marihuana y dos vehículos.

En San Luis Río Colorado, se detuvo a dos personas, se aseguraron 250 kilos de metanfetamina, cinco kilos de fentanilo y un tractocamión acoplado a una caja seca.

