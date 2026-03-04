Denuncia Familia de Niñas Haitianas que Murieron en Albergue, Irregularidades en Gestión de Caso

Las gemelas Bergeline y Bergelande, de seis años de edad, eran hijas de Louis Mona, originaria de Haití, junto con su otro hijo, Junior Michelle, fueron detenidos por la policía y entregados al Instituto Nacional de Migración por transitar sin permisos migratorios cerca de la ciudad de Oaxaca, el pasado 20 de febrero, fueron llevados al albergue de migrantes ‘Casa Pato’ ubicado en el municipio de San Raymundo Jalpan.

La familia ingresó a México por la frontera sur, en diciembre de 2025.

En Tapachula, Chiapas, esperaron dos meses por un permiso para viajar a Monterrey, Nuevo León, donde pretendían reunirse con el padre de sus hijos, Alberto Julmar.

Pero el encuentro nunca se dio, las niñas fueron encontradas muertas dentro de la cisterna de aguas negras del albergue, que está ubicada a metros del área de juegos y de los dormitorios.

En las actas de defunción se determina que tuvieron una muerte accidental o violenta provocada por una asfixia por sumersión.

Padre de gemelas

En Punto contactó a Alberto Julmar, quien viajó a Oaxaca después de la tragedia.

Denunció que el albergue de migrantes se encuentra en malas condiciones.

“El espacio muy descuidado, porque yo, sabe, no debió haber estado así el pozo de agua. No, no estaba abierto, esa tapa estaba bien podrida. Pero la niña, como pobre, chiquita, no sabía, entonces se pasó encima”

Gobierno estatal

El gobierno del estado ordenó enterrar a las niñas en el panteón privado ‘Núñez Banuet’, en Tlacolula de Matamoros, a 43 kilómetros de la capital oaxaqueña.

Pagaron 38 mil pesos por una fosa para dos ataúdes, ahí quedaron en el olvido.

La madre, Louis Mona, narró que las autoridades los encerraron en un hotel y después del sepelio, les compraron boletos de avión y les entregaron documentos para viajar a Monterrey, sin el apoyo psicológico, jurídico y económico que les prometieron.

“Cuando iba a entrar los periodistas a hablar no los dejaron, pues nos tenía escondido"

Video: Familia de Niñas Haitianas que Murieron en Albergue Denuncian Irregularidades en Gestión del Caso

Albergue ‘Casa Pato’

El albergue ‘Casa Pato’ es administrado y operado por el DIF que preside Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Existen denuncias de que Bolaños ha colocado a sus familiares en cargos de directoras, subdirectores, coordinadores y encargados de albergues y casas hogares con altos sueldos y sin cumplir el perfil profesional.

Al respecto del caso, Margarita García, diputada Federal del PT en Oaxaca, indicó:

"No tienen ni la capacidad, no tienen ni siquiera un documento que las acredite que tienen una profesión apegada a los adolescentes a los niños"

Por la muerte de las gemelas destituyeron a la directora general del DIF estatal, Maribel Salinas Velasco; a la directora del albergue ‘Casa Pato’, Teresita Vargas Domínguez; y a la coordinadora general de albergues, Cristina Ramírez Vargas, familiares de la presidenta Irma Bolaños.

Detenido

Mientras que el jefe de Departamento de Servicios Generales del DIF, Elías Javier Blanco Zarate, fue detenido por homicidio culposo.

César González, vocero de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, señaló:

"El tipo de delito es como un accidente de tránsito. Alcanza libertad. Si se prioriza la parte del, la reparación del daño. Es el único detenido"

Cisterna sin reparar

A una semana de ocurrida la tragedia, la cisterna del albergue de migrantes continúa sin haber sido reparada. Los albergues y casas hogares no reciben mantenimiento a pesar de que el año pasado, el DIF tuvo un presupuesto de mil 681 millones de pesos.

Margarita García, diputada federal del PT en Oaxaca, aseguró:

"Esto no puede, no puede continuar. ¿Cuántos más? ¿Cuántos niños más necesitan morir para que alguien pida justicia?".

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén

LECQ