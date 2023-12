Denuncian Presunto Caso de Negligencia Médica en Colima

El pasado 16 de noviembre, María Elena Grival internó a su hija en el Hospital Regional Universitario de la ciudad de Colima.

La menor presentaba solo un dolor en el estómago. Los médicos sospecharon que era dengue, pero los estudios lo rechazaron.

Por razones que los padres desconocen, los médicos comenzaron a suministrarle medicamentos y más suero; cinco horas después, la niña comenzó a convulsionar y murió la madrugada del viernes 17.

María Elena Grival, madre de la menor, relató lo que sucedió cuando llevó a su hija al hospital:

Cuando la llevé, pues sí se tardaron en recibirla y después de que la recibieron nada más le pusieron suero y nada más les sacaron sangre porque según ellos presentaba síntomas de dengue; y al rato de que me trajeron las pruebas, pues yo no las vi porque a mí nada más me vinieron a decir que no presentaba el dengue, que estaba bien, que nada más le iban a dejar el suero para hidratarla, porque estaba deshidratada nada más, era todo