Descarrila Tren en Saltillo, Coahuila

Varios vagones de un tren se descarrilaron este sábado en Saltillo, Coahuila.

El incidente ocurrió sobre las vías localizadas entre la zona Centro y la colonia Guayulera, dentro de los patios de Ferromex.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, solo se registraron daños materiales.

Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil en Coahuila informó:

Hubo un descarrilamiento de cuatro vagones producto de una falla, de ahí de su sistema de vías, no hubo personas lesionadas, que fue nuestra primera preocupación, segundo, pues que no hubiera algún vagón con material peligroso y que, también nos confirma el jefe de seguridad que no es el caso