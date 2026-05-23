Designan a Nancy Echeverría Como Alcaldesa de Cuautla Tras Fuga de Jesús Corona

Por mayoría de votos, el Cabildo del Ayuntamiento de Cuautla designó hoy sábado 23 de mayo a Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero como presidenta municipal, ante la ausencia del alcalde Jesús Corona Damián, quien es buscado por autoridades federales desde el pasado miércoles.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Cabildo, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades gubernamentales y mantener la operatividad institucional en el municipio.

Tras el nombramiento, el Gobierno de Morelos reconoció la determinación asumida por las y los integrantes del Cabildo y destacó que la medida busca preservar la estabilidad social, así como asegurar la atención a la ciudadanía mientras se resuelve la situación legal del edil.

En un comunicado, la administración estatal reiteró que el diálogo, la legalidad y el respeto entre instituciones son fundamentales para fortalecer la coordinación entre autoridades y mantener la prestación de servicios públicos en beneficio de la población de Cuautla.

Asimismo, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, instruyó a las dependencias estatales a brindar acompañamiento institucional al Cabildo, respetando en todo momento la autonomía municipal, con el propósito de mantener condiciones de seguridad, certeza y desarrollo en la región.

La designación ocurre luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara el pasado 20 de mayo que existe una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, obtenida por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en el marco de la llamada Operación Enjambre.

De acuerdo con las investigaciones federales, el alcalde de Cuautla es señalado por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes presuntamente habría permitido operar en la región oriente de Morelos.

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