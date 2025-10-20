Deslave Deja Varias Casas Sepultadas en Huautla de Jiménez, Oaxaca; Hay Heridos

Un deslave en la comunidad de Agua de la Rosa en el municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dejó varias personas lesionadas, así como casas sepultadas entre escombros; esto ocurrió.

Según los primeros reportes, el deslizamiento de tierra ocurrió la tarde de este lunes. El desprendimiento ocasionó la caída de grandes rocas, afectando viviendas cercanas y poniendo en riesgo a las familias, indicó la encargada de despacho del Ayuntamiento de Huautla de Jiménez, Leónides López Pérez.

Noticia relacionada: Caso Nicole: Compañeras Golpean a Menor Por Usar Tenis "Piratas", en Secundaria 324 de Tláhuac

El incidente se originó en la zona del panteón comunitario, y de inmediato se activaron los protocolos de respuesta

A través de redes sociales, se dieron a conocer algunos videos en los que se observa el instante en el que ocurre el deslave. En las imágenes se ve cuando las enormes rocas desprenden ramas y árboles para después arrasar con las viviendas.

Se tienen personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas al Hospital de Huautla para su atención médica

Hasta el momento no han informado el número exacto de personas lesionadas. Tampoco se ha dado a conocer cuántas viviendas sufrieron daños parcial o totalmente.

Video: "Oí el Tronidazo y Ya No Vi Casas": Deslaves Enterraron Vivos a Pobladores de Huauchinango, Puebla

Los servicios de emergencia municipales brindan apoyo, realizan labores de auxilio y evalúan los daños.

Se pide a la población mantener la calma, permitir el acceso de las unidades de emergencia y evitar acercarse a la zona afectada

¿Qué provocó el deslave en Huautla de Jiménez?

Según los primeros reportes, el deslave se originó por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas.

De hecho, ayer las autoridades emitieron una alerta por lluvias moderadas a fuertes en la región, con neblina y bajas temperaturas en las zonas altas.

Por ello, pidieron mantenerse atentos, proteger a sus familias y evitar cruzar ríos o caminos con corrientes de agua.

Sigamos cuidándonos y actuando con precaución ante las condiciones del clima, pidieron

Historias recomendadas:

¿Compras en Línea? Alertan por Nuevo Fraude y Robo de Datos Bancarios en Supuestas Apps

EPP