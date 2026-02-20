Detienen a Hombre que Usó Botarga Alusiva a Sobrino de la Gobernadora Layda Sansores

Autoridades municipales de Ciudad del Carmen detuvieron a un hombre que usó una botarga con una imagen alusiva a Gerardo Sánchez, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

La detención se llevó a cabo durante el paseo de bando del carnaval en Ciudad del Carmen, cuando el ciudadano, identificado como Aramis González Barrera, participaba en el desfile.

Gerardo Sánchez Sansores, conocido también como Seso Loco, es sobrino de la gobernadora de Campeche y no aparece como servidor público. En redes sociales comparte eventos deportivos y sociales, incluyendo transmisiones en vivo.