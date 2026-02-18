Detienen a “El Tauro”, Sujeto Ligado a una Red de Extorsionadores en Cuautla, Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la detención de Víctor Manuel N., alias “El Tauro”, de 59 años de edad, señalado como presunto responsable de encabezar una red de extorsión que operaba mediante un esquema de simulación en distintos comercios y viviendas del municipio de Cuautla.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Morelos, Miguel Ángel Urrutia, el imputado se desplazaba en una bicicleta para entregar mensajes escritos a mano, en los que exigía a las víctimas realizar depósitos bancarios a cambio de no sufrir agresiones o daños a su integridad. Esta modalidad le permitía pasar desapercibido y generar temor entre comerciantes y habitantes, quienes recibían las amenazas de manera directa en sus negocios o domicilios.

Detienen a “El Tauro”, Sujeto Ligado a una Red de Extorsionadores en Cuautla. Fiscalía de Morelos.

Las indagatorias revelan que Víctor Manuel N. estaría vinculado, al menos, con 12 carpetas de investigación actualmente abiertas. Sin embargo, las autoridades estiman que su posible participación podría extenderse a otros 30 casos adicionales con características similares, todos bajo el mismo modus operandi, lo que evidenciaría una actividad delictiva sostenida y reiterada en la región.

Noticia relacionada: Balacera en Cuautitlán Izcalli: Asalto a Casa de Empeño Termina en Ataque Armado; Hay Un Muerto

El sujeto no formaba parte de ningún grupo delictivo de la zona

El funcionario explicó que, a diferencia de otras células criminales que operan en el estado, “El Tauro” no formaba parte de ningún grupo delictivo organizado. Precisó que el detenido se aprovechaba del clima de violencia e inseguridad que prevalece en la entidad para intimidar a la población, recurriendo a amenazas de ataques que en realidad no tenía la capacidad de ejecutar.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que este tipo de detenciones buscan frenar delitos que afectan directamente la tranquilidad de la ciudadanía en Morelos, e hizo un llamado a denunciar cualquier intento de extorsión para fortalecer las investigaciones y prevenir nuevos casos.

Historias recomendadas: