Detienen a 5 Hombres Ligados a Extorsiones de Ganaderos en Misma Zona Donde Estaba "El Limones"

El Gabinete de Seguridad informó, hoy 11 de diciembre de 2025, que detuvieron a 5 presuntos integrantes ligados a extorsiones a comerciantes y ganaderos en el norte del país, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En la zona donde fueron detenidos también capturaron a Edgar "N", alias "El Limones", luego de los cateos realizados en Durango y Coahuila. En N+ te compartimos los detalles en Detienen en Durango a "El Limones", Operador de la Organización Criminal "Los Cabrera", quien es señalado como operador financiero y uno de los objetivos prioritarios de las autoridades.

En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @Defensamx1, @SSPCMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/scmlyp0xtA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 11, 2025

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo donde fueron detenidos los 5 hombres fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

