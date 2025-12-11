Inicio Estados Detienen a 5 Hombres Ligados a Extorsiones de Ganaderos en Misma Zona Donde Estaba "El Limones"

Detienen a 5 Hombres Ligados a Extorsiones de Ganaderos en Misma Zona Donde Estaba "El Limones"

El Gabinete de Seguridad compartió que fueron detenidos en la misma zona donde estaba Edgar "N", alias "El Limones"

Hombres detenidos.

Detuvieron a hombres relacionados a extorsiones. Foto: Gabinete de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad informó, hoy 11 de diciembre de 2025, que detuvieron a 5 presuntos integrantes ligados a extorsiones a comerciantes y ganaderos en el norte del país, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En la zona donde fueron detenidos también capturaron a Edgar "N", alias "El Limones", luego de los cateos realizados en Durango y Coahuila. En N+ te compartimos los detalles en Detienen en Durango a "El Limones", Operador de la Organización Criminal "Los Cabrera", quien es señalado como operador financiero y uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. 

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo donde fueron detenidos los 5 hombres fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En breve más información. 

 

