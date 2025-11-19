Detienen a Opositor de un Proyecto del Gobierno de Nayarit

En junio pasado N+ informó de la oposición a un proyecto del gobierno de Nayarit para construir un campo de futbol en terrenos de la Ciudad de las Artes, en Tepic.

Uno de los principales opositores al proyecto, Isaac ‘N’, fue detenido el jueves pasado por supuestas faltas a la moral y su familia denuncia que su captura es en represalia por su activismo.

Detención

En un video, grabado la noche del miércoles 12 de noviembre, se observa a un grupo de hombres armados llegando al domicilio de Edgar Iván ‘N’.

Horas más tarde, el activista nayarita Isaac ‘N’, fue sacado de su casa de forma similar.

Al respecto Lissette Álvarez, gestora cultural de Nayarit, indicó.

Su mamá nos comunicó que habían llegado tres unidades no identificadas, autos negros con los vidrios polarizados(…) ella lo que escuchó es gritos, gritando Isaac que se lo estaban llevando

Después se supo que eran elementos de la Fiscalía Estatal de Nayarit que habrían actuado sin orden de aprehensión.

Isaac ‘N’ y Edgar Iván ‘N’ fueron presentados ante un juez. La Fiscalía desestimó el delito de cohecho por irregularidades en la detención, y solo fueron procesados por el delito de faltas a la moral.

Video: Detienen a Activista Nayarita Que Encabeza Oposición a Proyecto de Gobierno Estatal

Andrea Navarro, diputada federal de Morena, señaló:

Exijo lo siguiente fiscal, primero la liberación de Isaac Cárdenas Chakin. Su moralidad que quieren aplicar el día de hoy es del siglo XIX, estamos y les anunció que estamos en el siglo XXI

Oposición

Desde mediados de año, Isaac ‘N’ encabeza las manifestaciones ciudadanas en contra del proyecto impulsado por el gobierno de Miguel Ángel Navarro, que busca construir un nuevo estadio de futbol sobre el espacio que fue la Ciudad de las Artes.

Su detención coincide con el proceso de licitación de esta obra que lanzó el Gobierno del estado y que iniciará su construcción el próximo 24 de noviembre.

“Represión por el tema de estar poniendo el dedo en la llaga en temas en donde pues el gobierno estatal quisiera que tuviera el camino allanado”, precisó Lissette Álvarez.

Bajo proceso en resguardo domiciliario

Actualmente, tanto Edgar Iván 'N' como Isaac ‘N’ se encuentran bajo proceso en resguardo domiciliario.

“No ha terminado esto. No ha terminado esto, pero sigo aquí. Creo que se pasaron de la raya, creo que prefirieron hacer esto en vez de un diálogo. Yo siempre he convocado al diálogo”, aseguró Isaac 'N'.

