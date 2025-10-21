Detienen a ‘Pollero’ en Nogales: Ernesto ’N’ Es Señalado de Operar para ‘Los Giogios’
Ernesto "N" fue detenido en Nogales, Sonora; es acusado de varios delitos, entre ellos, el tráfico de personas
Las autoridades informaron hoy, 21 de octubre de 2025, que fue detenido Ernesto "N" en Nogales, Sonora. Es ligado al grupo criminal "Los Gigios".
Lo acusan de tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, la detención se dio tras un operativo conjunto y una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires del municipio de Nogales.
Luego de su detención, Ernesto "N" de 50 años, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de privación de libertad, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo judicial.
Según las autoridades, las investigaciones indican que presuntamente forma parte del grupo delictivo "Los Giogios", que tiene presencia en el norte del país y que se le relaciona con delitos como:
- Tráfico de personas.
- Secuestro.
- Homicidios contra otras organizaciones rivales.
- Tráfico de drogas.
En breve más información.
