Dos Personas Fallecen y Siete Resultan Heridas en Ataques de Abejas en Ciudad Obregón

En dos incidentes separados ocurridos este día en Ciudad Obregón, ataques de abejas dejaron un saldo de dos personas fallecidas y siete lesionadas.

Los cuerpos de emergencia removieron el enjambre.

Cuerpos de emergencia llegaron para atender a las víctimas. Foto: Bomberos de Cajeme

Este domingo 21 de septiembre se registraron dos ataques graves de abejas en distintos puntos de la ciudad, dejando como saldo dos personas fallecidas y siete lesionadas.

El primer incidente ocurrió en la calle 17 y media, donde una persona perdió la vida a causa del ataque, y otras dos fueron trasladadas por Cruz Roja Mexicana tras resultar con múltiples picaduras.

Segundo ataque

Horas más tarde, a las 13:05 horas, se recibió un segundo reporte en la calle 5 de febrero, entre las calles 1600 y 1700. En este nuevo ataque, cinco personas resultaron lesionadas y una más falleció en el lugar.

Tamaulipas Tendrá su Primer Santuario de Abejas y Estará en Matamoros

Elementos de la Estación 5 del Departamento de Bomberos de Cajeme, a bordo de la unidad E-01 y con la participación de cinco elementos, acudieron al sitio para realizar labores de extracción, control del enjambre y atención a las víctimas.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier presencia de enjambres para evitar tragedias como estas.

