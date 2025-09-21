Dos Personas Fallecen y Siete Resultan Heridas en Ataques de Abejas en Ciudad Obregón

Este domingo 21 de septiembre se registraron dos ataques graves de abejas en distintos puntos de la ciudad, dejando como saldo dos personas fallecidas y siete lesionadas.

El primer incidente ocurrió en la calle 17 y media, donde una persona perdió la vida a causa del ataque, y otras dos fueron trasladadas por Cruz Roja Mexicana tras resultar con múltiples picaduras.

Segundo ataque

Horas más tarde, a las 13:05 horas, se recibió un segundo reporte en la calle 5 de febrero, entre las calles 1600 y 1700. En este nuevo ataque, cinco personas resultaron lesionadas y una más falleció en el lugar.

Elementos de la Estación 5 del Departamento de Bomberos de Cajeme, a bordo de la unidad E-01 y con la participación de cinco elementos, acudieron al sitio para realizar labores de extracción, control del enjambre y atención a las víctimas.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier presencia de enjambres para evitar tragedias como estas.

