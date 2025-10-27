Ejecutan a Líder Sindical de la Catem en Salina Cruz, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó el inicio de investigaciones por el homicidio de una persona identificada como N.P.U., quien se desempeñaba como líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Los hechos ocurrieron en el municipio de Salina Cruz, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras conocerse la agresión mortal, la dependencia estatal desplegó un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo para realizar las primeras indagatorias. El objetivo es definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso.

La institución ministerial señaló que realiza trabajos de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas acciones buscan presentar ante la justicia a los responsables del delito.

La Fiscalía manifestó su compromiso con investigaciones integrales que incorporen un enfoque científico, con el propósito de ofrecer resultados efectivos en materia de procuración de justicia tanto a víctimas directas como indirectas, particularmente en casos catalogados como delitos de alto impacto.

Historias recomendadas:

CT