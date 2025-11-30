Mujer Se Lesiona y Nueve Senderistas Se Extravían en el Nevado de Colima

Protección Civil de Jalisco informó que brindó apoyo en la atención de dos incidentes registrados en el Nevado de Colima. El primero correspondió a una mujer lesionada en la zona conocida como Los Toboganes o Los Areneros.

La mujer presentó una posible fractura que le impidió descender por sus propios medios. Fue estabilizada y posteriormente entregada a paramédicos de una ambulancia para recibir atención médica.

Mientras se trabajaba en este servicio, se recibió un segundo reporte sobre un grupo de nueve personas que se había extraviado. Tras las labores de búsqueda, fueron localizados en el punto conocido como “La J”.

Fueron auxiliados y acompañados hasta un sitio seguro. Todas las personas se encuentran sanas y salvas, únicamente con signos de cansancio y deshidratación leve.

La prevención es clave

Las autoridades recordaron a la población que, si realizan actividades de senderismo, es importante informar su ruta y horario estimado de regreso, no acudir solos, revisar el clima, llevar agua y alimentos ligeros, así como portar un botiquín básico.

También es importante mantener el celular cargado, usar equipo adecuado y no salir de los senderos establecidos. La prevención es clave para disfrutar de forma segura los espacios naturales.

