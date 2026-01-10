Este Viaje Parece Ser el Último: El Mensaje del Influencer “Chakin” Valadez Asesinado a Balazo

Isaac Efraín Valadez, conocido en redes sociales como “Chakin” Valadez, transportista y creador de contenido digital, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 10 de enero en el municipio de Ensenada, Baja California, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 06:40 horas en las inmediaciones del fraccionamiento San Borja, ubicado al sur de la ciudad. La víctima fue localizada sin vida al interior de una camioneta que presuntamente utilizaba tanto para labores de transporte y paquetería como para la producción de contenido que compartía en sus plataformas digitales.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, mientras peritos de la fiscalía realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido un móvil oficial del crimen.

Noticia relacionada: Línea B del Metro Hoy: Cierre de Estaciones Provoca Caos y Retrasos a Cientos de Usuarios

"Este viaje parece ser el último", el último mensaje de "Chakin"

El Mensaje del Influencer “Chakin” Valadez Asesinado a Balazos. Foto: FB Chakin

La noticia causó conmoción entre sus seguidores, ya que horas antes de su muerte “Chakin” Valadez había publicado un mensaje que, tras los hechos, fue interpretado como premonitorio. En la publicación escribió:

“Este viaje parece ser el último quizá, pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre tres puntos”.

Isaac Efraín Valadez se describía a sí mismo como “una persona común, con aventuras diarias de la vida real, transparente y original”, y había logrado construir una comunidad digital interesada en su trabajo como transportista y en sus reflexiones personales. La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

Historias recomendadas: