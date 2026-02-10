Inicio Estados Exigen Padres de Familia Medidas para Salvaguardar Salud de sus Hijos por Refinería de Dos Bocas

Exigen Padres de Familia Medidas para Salvaguardar Salud de sus Hijos por Refinería de Dos Bocas

|

N+

-

Padres de familia de las 2 escuelas contiguas a la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, insistieron en que se tomen medidas para salvaguardar la salud de sus hijos

Exigen Padres de Familia Medidas para Salvaguardar Salud de sus Hijos por Refinería de Dos Bocas

Padres de familia insistieron en que se tomen medidas para salvaguardar la salud de sus hijos. Foto: N+

COMPARTE:

En Tabasco sigue la exigencia de las poblaciones aledañas a la Refinería de Dos Bocas para solucionar el daño ambiental y la crisis de salud pública que afecta a los alumnos de un jardín de niños y una primaria contiguas.

La mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, padres de familia de las dos escuelas contiguas a la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, insistieron en que se tomen medidas para salvaguardar la salud de sus hijos.

N+ Focus documentó las afectaciones en la salud que desde finales de 2024, cuando entró en operación la refinería, sufrieron los pobladores de colonias contiguas y sobre todo la comunidad escolar de la primaria Abías Domínguez y el jardín de infancia Agustín Melgar.

Al respecto Rosa Icela Robles, madre de familia, indicó:

Que las autoridades competentes nos den una respuesta inmediata. Lo único que pedimos es que reubiquen nuestra escuela y el jardín de niños Agustín Melgar.

Video: Familias Vuelven a Exigir Medidas para Salvaguardar a Escuelas Contiguas a la Refinería de Dos Bocas

Autoridades

La mañana de este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso:

Sí, también está Pemex ahí apoyando y revisando la posible contaminación de la zona, y atendiendo a la gente, que es lo más importante.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la escuela sea reubicada, la presidenta Sheinbaum indicó:

Es posible, sí, sí es posible, sí.

Mientras que Javier May, gobernador de Tabasco, consideró que no hay quien haya comprobado la contaminación del aire en la zona, a pesar de las mediciones y llamados de atención de organizaciones ambientalistas.

Se maneja que hay contaminación, pero no hay quien demuestre, o sea, el nivel de contaminación. Tenemos escuelas, jardines de niños, en la cabecera municipal. Si los padres tienen esa duda, podemos reubicarlos

Historias recomendadas:

Con información de N+
LECQ

Salud México
Cargando...
Inicio Estados Exigen padres de familia medidas para salvaguardar salud de sus hijos por refineria de dos bocas