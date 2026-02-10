Exigen Padres de Familia Medidas para Salvaguardar Salud de sus Hijos por Refinería de Dos Bocas
Padres de familia de las 2 escuelas contiguas a la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, insistieron en que se tomen medidas para salvaguardar la salud de sus hijos
En Tabasco sigue la exigencia de las poblaciones aledañas a la Refinería de Dos Bocas para solucionar el daño ambiental y la crisis de salud pública que afecta a los alumnos de un jardín de niños y una primaria contiguas.
La mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, padres de familia de las dos escuelas contiguas a la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, insistieron en que se tomen medidas para salvaguardar la salud de sus hijos.
N+ Focus documentó las afectaciones en la salud que desde finales de 2024, cuando entró en operación la refinería, sufrieron los pobladores de colonias contiguas y sobre todo la comunidad escolar de la primaria Abías Domínguez y el jardín de infancia Agustín Melgar.
Al respecto Rosa Icela Robles, madre de familia, indicó:
Que las autoridades competentes nos den una respuesta inmediata. Lo único que pedimos es que reubiquen nuestra escuela y el jardín de niños Agustín Melgar.
Autoridades
La mañana de este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso:
Sí, también está Pemex ahí apoyando y revisando la posible contaminación de la zona, y atendiendo a la gente, que es lo más importante.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la escuela sea reubicada, la presidenta Sheinbaum indicó:
Es posible, sí, sí es posible, sí.
Mientras que Javier May, gobernador de Tabasco, consideró que no hay quien haya comprobado la contaminación del aire en la zona, a pesar de las mediciones y llamados de atención de organizaciones ambientalistas.
Se maneja que hay contaminación, pero no hay quien demuestre, o sea, el nivel de contaminación. Tenemos escuelas, jardines de niños, en la cabecera municipal. Si los padres tienen esa duda, podemos reubicarlos
Con información de N+
