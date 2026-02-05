Exigen Padres de Familia Reubicar Planteles Educativos Cercanos a Refinería de Dos Bocas

Este miércoles, padres de familia y representantes de la SEP y del gobierno estatal se reunieron en Paraíso, Tabasco, a fin de analizar medidas de mitigación.

El primer encuentro entre las comunidades escolares de la colonia Petrolera del municipio de Paraíso con autoridades educativas terminó sin acuerdos.

Las familias exigieron que los planteles estén en una zona alejada de la refinería de Dos Bocas, y las autoridades propusieron reubicar a estudiantes y maestros a otras escuelas de la zona.

Al respecto una madre de familia indicó:

Sí que reubiquen la estructura de la escuela, llevando consigo tanto el registro como la plantilla de maestros y que se siga dando seguimiento a la educación gratuita a los alumnados

Las madres de familia denunciaron que el preescolar y la primaria no estaban disponibles en la plataforma de reinscripciones, lo que les generó desconfianza.

Rosa Isela Robles, madre de familia, precisó:

Para que ya no tenga alumnado la escuela y así ellos tengan un documento donde van a decir 'Sabes qué? Mira estamos cerrando ahora sí la escuela por falta de matrícula, ya no tiene alumnos. Se va a cerrar'. Porque a eso vinieron

Las madres de familia también exigen un canal de comunicación con el gobierno federal y medidas de seguridad frente a contingencias en la refinería, por lo pronto las actividades escolares se mantienen, así como la exposición a contaminantes.

Una de las madres de familia indicó que las escuelas son vecinas de los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre.

Las escuelas son vecinas inmediatas de los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, de donde podría fugarse el ácido sulfhídrico, un gas que es potencialmente mortal

N+ Focus solicitó el plan de emergencia y protección civil de la refinería, pero fue reservado por Pemex.

Reubicación a vecinos

Laura Díaz, delegada y vecina de la colonia Petrolera, también pide la reubicación para ella y los vecinos que quedan, también afectados por el ruido, el olor a combustible y la devastación del manglar.

Laura Díaz, delegada de la colonia Petrolera, señaló:

Son 745 casas en las tres etapas de la colonia. Honestamente no le sabría decir cuántos habitantes habemos porque ya mucha gente se ha ido, mucha gente ya está vendiendo su casa a raíz de esto

Con información de Jennifer González

