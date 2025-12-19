Estallido Daña Patrulla de Policía Estatal en Luis Moya, Zacatecas; Elementos Resultan Ilesos

Una patrulla de la Policía Estatal Preventiva resultó con daños luego de una explosión en el municipio de Luis Moya, Zacatecas, por lo que las autoridades señalan que podría tratarse de una represalia; esto ocurrió.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que se registró un estallido cuando elementos de la Policía Estatal acudían a atender un reporte en las inmediaciones del panteón municipal.

Al llegar al lugar, se suscitó el estallido que provocó afectaciones materiales a la unidad oficial. El personal policial resultó ileso.

Ante la presencia de civiles armados en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas desde luego esto puede obedecer a la reacción por hace unos días del evento de Villa García, dijo la Fiscalía

¿Por qué se trataría de una "represalia"?

Las autoridades mencionaron que existen indicios para creer que esta agresión podría tratarse de una represalia por un hecho ocurrido hace un par de días en Villa García, cuando Policías Estatales fueron agredidos, así mismo buscan obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona.

En la agresión, al menos 7 presuntos agresores fueron abatidos, mientras que un oficial recibió tres disparos en diversas partes del cuerpo, por lo que continúa en recuperación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones en que ocurrió el estallido que dañó la patrulla en Luis Moya.

