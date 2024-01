Familiares de Personas en Reclusión Piden Revisión de Casos, Acusan Fabricación de Delitos

Con consignas como justicia para los presos inocentes, no más carpetas de investigación fabricadas y jueces competentes para los inocentes, familiares de personas privadas de la libertad en el Estado de México realizaron una manifestación tanto en el Centro de Justicia de Ecatepec “Palmas” como en el Penal de Chiconautla.

Las familias agrupadas en el Colectivo No Más Presos Inocentes exigen la revisión de las carpetas de investigación de sus familiares en reclusión, quienes, acusan, son inocentes y se les han fabricado delitos.

“Es momento de alzar la voz, de ya no seguir callados. No podemos quedarnos sentados ante la práctica de que los ministerios públicos y los policías de investigación sigan fabricando carpetas a personas inocentes, a quienes les destruyen la vida”, aseguró Karina Escandón, presidenta del colectivo, que integran alrededor de 60 familias con personas privadas de la libertad que, presuntamente, no cometieron ningún delito.

Entre quienes participaron en las manifestaciones, unas 50 personas, estaba Alejandra Chaparro, esposa de Diego Augusto Bobadilla Martínez, quien tiene un mes recluido en el Penal de Chiconautla, acusado de ser el autor intelectual de un homicidio.

La jueza, Vianney Rodríguez, lo vinculó a proceso solo por el dicho de una testigo que dice haberlo visto entregar el arma homicida a quien cometió el asesinato. Diego Bobadilla era chofer de un empresario a quien asesinaron en febrero de 2023. La familia del occiso aseguró que Bobadilla fue quien planeó todo. Pero, asegura Alejandra Chaparro, no hay más prueba contra su esposo que el dicho de una supuesta testigo que dice haberlo visto entregar el arma al homicida.

Mi esposo es inocente, él solo era el chofer de este empresario y no tiene nada que ver en el homicidio en su contra. Pido que se revise su carpeta de investigación, porque están montando testigos solo para inculparlo.

Diego Augusto tiene 35 años. Antes de su detención trabajaba como repartidor de comida. Tiene dos hijos, una niña de 11 años y un adolescente de 15, que acaba de entrar a la preparatoria. Por ahora, está en prisión procesado por un delito, asegura su esposa, que no cometió.

En la manifestación también estaba Norma Patricia Martín Ortega, abuela de Ángel Yael Reséndiz, quien el 4 de agosto acudió a jugar fútbol a un campo, en Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Ahí lo detuvieron. La señora dice que los policías lo golpearon.

Estuvo un día incomunicado y al siguiente le avisaron a su familia de la detención. Cuando llegaron al ministerio público de Los Reyes La Paz les aseguraron que lo habían detenido por portación de mariguana. Lo enviaron al Penal de Neza Bordo.

Sin embargo, a su familia le aseguraron que lo iban a dejar salir en breve. Por la noche, cuando ya lo iban a liberar, les dijeron que no saldría, porque estaba acusado de robo a vehículo con violencia.

El día que supuestamente se cometió ese robo fue el 17 de julio de 2021, ese día mi nieto estaba festejando su cumpleaños con nosotros, en casa, con la familia. Nosotros presentamos esa y otras pruebas, pero al juez no le importó y lo sentenció a 20 años.

Ángel Yael Reséndiz tiene 22 años, antes de su detención estaba esperando para ingresar a la carrera de ingeniería en Mecatrónica, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde ya había sido aceptado.

Otro de los casos que acompaña el colectivo es el de José de Jesús Moreno Padilla, de 38 años. Él, cuenta su padre, José Raúl Moreno, era chofer de transporte colectivo. Un día trabajando en una ruta del Estado de México lo secuestraron, junto con el vehículo, unos extorsionadores, que minutos más tarde asesinaron a un policía y a un ministerial.

Sin haber las investigaciones debidas, dice Raúl Moreno, lo sentenciaron a 25 años de prisión, por su presunta participación en el doble homicidio. “Él no tuvo nada que ver, tan es así que no huyó, estaba en su casa, donde lo detuvieron”.

Karina Escandón señala que estos casos son solo una muestra de todos los que hay en el colectivo y por los que piden se hagan una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación. “Se está sentenciando a personas inocentes solo por el dicho de presuntos testigos o con investigaciones deficientes, pedimos que las autoridades hagan su trabajo y no sigan teniendo a inocentes en prisión”.

