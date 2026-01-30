Familiares de Trabajadores Privados de la Libertad Denuncian que Minera No Ha Dado Información

La Fiscalía de Sinaloa realiza cateos en la sierra de Concordia para tratar de ubicar a los trabajadores de una empresa minera canadiense, ubicada al sur del estado, quienes fueron privados de la libertad por un grupo armado el pasado 23 de enero.

Familiares de algunos de los trabajadores pidieron apoyo a organizaciones civiles y a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Entre el personal privado de la libertad de la empresa minera de origen canadiense Vizsla Silver se encuentra Pablo Osorio Sánchez de 26 años de edad, originario del estado de Oaxaca. Según el testimonio de su familia, desde las 8:30 de la mañana del pasado viernes perdieron comunicación con él.

Jaime, tío de Pablo Osorio, indicó al respecto:

No hemos recibido ninguna información por parte de la empresa en donde trabajaba él. Estaba en el tramo de lo que es de Concordia a Mazatlán, entonces este fue levantado por ahí, no tenemos exactamente la ubicación, pero se perdió la comunicación con él desde el día viernes por la mañana. Comentaba que fue peligroso como en cualquier lugar, pero pues nunca había habido un levantón de un compañero de él o a alguien cercano

Denuncian que la minera no se ha acercado a informarles sobre las condiciones en las que fueron privados de la libertad.

"Fíjese que la empresa verbalmente dice que está apoyando pero no hemos tampoco recibido algún interés, un acercamiento de ello", aseguró el tío de Pablo Osorio.

Familiares de otra víctima, un coordinador de seguridad de la mina originario de Hermosillo, Sonora, narran que existe poca información de cómo es que se llevaron a los trabajadores cuando se encontraban en su turno de descanso dentro del fraccionamiento La Clementina.

El sábado a mediodía me informa su jefe directo que han sido sacados fuera del campamento en el que pernoctaban, no saben qué vestimenta traían, lo único que nos dicen es que fue un comando armado el que se los llevó

Video: Familiares de Trabajadores de Minera Secuestrados en Sinaloa Denuncian Falta de Información

Fiscalía de Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa emitió un comunicado en donde informó que al tener conocimiento del caso se activaron los protocolos y acciones institucionales, por lo que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, misma que quedó integrada por el delito de desaparición cometida por particulares.

Víctimas

Además de Pablo Osorio Sánchez, entre las víctimas se encuentran Saúl Alberto Ochoa Pérez, José Antonio Jiménez Nevárez, Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Antonio de la O, Javier Valdez, Miguel Tapia y José Ángel Hernández.

