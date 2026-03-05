Suman 7 Mineros Identificados en Sinaloa: FGR Confirma Identidad de Dos Más, ¿Quiénes Son?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en seguimiento a las investigaciones luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en Sinaloa, ya fueron identificados genéticamente dos cuerpos más, localizados en la localidad El Verde, del municipio La Concordia, con lo que suman siete víctimas que han sido plenamente reconocidas.

Señaló que esto se pudo obtener como resultado de las acciones realizadas por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, particularmente de peritos en materia de genética; posteriormente, se llevó a cabo la entrega de los cuerpos a familiares, con el acompañamiento de psicólogos de la Agencia de Investigación y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En tanto, destacó que paralelamente a los trabajos de identificación, las labores de investigación que encabeza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúan con todo el apoyo institucional del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

Finalmente aseguró que no cesarán en la búsqueda de indicios que lleve al esclarecimiento de los hechos.