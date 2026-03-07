FGR Logra Prisión Preventiva Contra Nueve Presuntos Integrantes del Cártel del Golfo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva oficiosa en contra de nueve personas detenidas en Matamoros, Tamaulipas, señaladas como probables integrantes del Cártel del Golfo.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba que permitieron a un juez federal determinar que existen elementos suficientes para procesarlos por diversos delitos relacionados con armas de fuego y narcóticos.

Armas, drogas y cartuchos

De acuerdo con la investigación, Antonio Guadalupe “N”, alias Lexus, presunto jefe criminal de una facción del Cártel del Golfo, fue vinculado a proceso por portación de armas de fuego y de una granada de mano, así como por posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También enfrenta cargos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

En el caso de Elihud “N”, la vinculación corresponde a los mismos delitos, con excepción de la portación de granada. Por su parte, Pedro “N” y Pedro Azael “N” fueron vinculados por posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército; además, Pedro “N” enfrenta el cargo adicional de portación de arma de fuego de uso exclusivo.

Kevin “N” y Luis “N” fueron procesados por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En tanto, César “N” y Ángel “N” enfrentan esos mismos delitos, además de cargos contra la salud por posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Finalmente, José “N” fue vinculado por portación de arma de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como por posesión simple de marihuana.

Las detenciones derivaron de un operativo realizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en el ejido Sandoval, en el municipio de Matamoros.

Durante la acción se aseguraron armas de fuego, granadas, un lanzacohetes, cartuchos, cargadores, equipo táctico, droga y diversos vehículos.

