Fiscalía de Oaxaca Investigará Muerte de Creadora de Contenido Dulce Enríquez como Homicidio

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigará como homicidio culposo la muerte de Dulce Ivonne Enríquez Ramírez, una joven de 20 años de edad, quien acompañaba a bordo de su vehículo al alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, cuando se accidentaron en el tramo carretero Oaxaca-Ocotlán, el pasado 9 de enero.

En un comunicado, la Fiscalía oaxaqueña informó que fue reclasificado el delito con el que inicialmente se había abierto la carpeta de investigación, pues la joven había sufrido lesiones severas y estaba internada en un hospital de la ciudad de Oaxaca, pero murió el pasado lunes.

Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, pidió una investigación imparcial en este caso.

Que haya una investigación imparcial sobre este caso y la Fiscalía sé que ya después de dada la noticia del fallecimiento de la señorita Dulce, pues ahora se va a hacer esta investigación de esta forma

Sepultan a Dulce en Santa María Huatulco

Este miércoles, Dulce Enríquez fue sepultada en el panteón municipal de Santa María Huatulco.

Unas 500 personas, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y pobladores de la comunidad acompañaron a la familia para despedir a la joven, quien en los últimos meses había logrado una importante proyección a través de sus cuentas de redes sociales.

Le rindieron un homenaje en el sitio de taxis de Santa María Huatulco, donde trabajó durante su adolescencia. Miguel Ángel Galán Salinas, amigo de la familia, dijo:

Finalmente, quiero decir, la partida de Dulce nos deja una huella imborrable, nuestra organización, como lo dije, está en su dolor

Tras el fallecimiento de la joven, el alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, publicó sus condolencias en redes sociales, pero no ha tenido apariciones públicas desde el accidente.

