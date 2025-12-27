Formulan Imputación a Varias Personas por Incendio en Tienda de Hermosillo; 5 Quedan en Libertad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que durante la audiencia realizada el 26 de diciembre de 2025, se formuló la imputación en contra de diversas personas detenidas por orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en la explosión e incendio de una tienda en Hermosillo, Sonora, el pasado 1 de noviembre.

En un comunicado la Fiscalía indicó que durante la audiencia que comenzó a las 09:00 horas, “el Juez permitió que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, tolerando argumentos de forma y no de fondo”.

Señaló que el Juzgador determinó que dado el volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso.

Esto a pesar de que había tiempo para hacerlo, pues los hechos imputados se expusieron claramente ante el Juez y las partes y varios de los imputados habían comparecido previamente ante el Ministerio Público, por lo que conocían el expediente.

Liberación de detenidos

Por lo anterior, ordenó la liberación de cinco personas detenidas, “no por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación” y otorgando 18 días de plazo.

Impugnación

El documento refiere que ante la resolución, el Ministerio Público del Fuero Común no comparte el criterio adoptado y promoverá recursos legales para impugnar la determinación.

Incendio

El 1 de noviembre la explosión e incendio en una tienda en Hermosillo, Sonora, dejó 24 personas sin vida.

El pasado 24 de diciembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fueron libradas por un juez penal un total de 25 órdenes de aprehensión.

Y se habían cumplimentado 7 órdenes de aprehensión.

Con información de Fiscalía de Sonora

