Nuevo Frente Frío 21 Amenaza a México con Lluvias y Temperaturas Bajo Cero en las Próximas Horas

El nuevo frente frío 21 y varios canales de baja presión prometen afectar distintas zonas del país con lluvias, granizadas, aire polar y crecida de ríos, previo a la entra del invierno

La llegada del nuevo frente frío 21 amenaza México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica diversos efectos en varios estados del país para las próximas horas, en plena época de posadas y del Guadalupe-Reyes 2025.

De acuerdo con especialistas se espera temperaturas bajo cero en por lo menos 18 estados este fin de semana.

¿Cuándo ingresará el frente frío 21 en México?

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el frente frío 21 entre al país este sábado 13 de diciembre de 2025.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes e intensas por frente frío 21?

  • El organismo alerta que el próximo domingo 14 de diciembre podrían registrarse lluvias intensas en regiones de Chiapas.

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste de México, además de la Huasteca y la Península de Yucatán. 

¿Qué temperaturas se esperan con el frente frío 21?

Los termómetros podrían registrar, durante las primeras horas de este fin de semana, temperaturas de hasta -10 grados, en especial en las zonas altas y montañosas.

Clima para la CDMX este fin de semana

  • Para este sábado se prevén lluvias aisladas en la CDMX y el Edomex, así como una temperatura mínima de 9 a 11 grados en la capital del país.

