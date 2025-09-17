Fuertes Lluvias en Jalisco Dejan Dos Muertos y un Desaparecido

Las lluvias registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, provocaron por segunda ocasión el desbordamiento del arroyo Seco anegando calles y viviendas en la colonia Los Sauces, en Tlajomulco.

En la calle El Limón, al agua atrapó en su vehículo a una familia de 3 integrantes, quienes, según testigos, decidieron dormir en la unidad con la calefacción encendida, pero madre e hijo, murieron asfixiados.

Al respecto, Miguel Ángel Valdivia, hijo y hermano de los fallecidos indicó:

Ellos vivían aquí, pero quisieron salirse por la inundación, pero se quedaron ahí en su camioneta ya no pudieron hacer nada

Por su parte, Salvador Molina, director de Bomberos Tlajomulco explicó:

Una señora de la tercera edad y un joven de 35, 36 años, los cuales aparentemente dentro del vehículo mueren más bien por desplazamiento de oxígeno. Lo que hace el monóxido es desplazar el oxígeno y que las personas puedan morir por asfixia

Al lugar arribaron elementos de auxilio, quienes lograron rescatar al padre de familia con vida.

El hombre fue trasladado por paramédicos de Cruz Verde Tlaquepaque, a una clínica del IMSS.

En la colonia Los Sauces, decenas de familias quedaron atrapadas en sus viviendas.

"Tenemos un estimado de 210, 215 viviendas, pero vamos a continuar haciendo el levantamiento para poder realmente darnos cuenta de la afectación que tuvimos", indicó el director de Bomberos Tlajomulco.

Aida, habitante afectada por las lluvias explicó:

Las poquitas cosas que habíamos rescatado de la otra semana, todo se perdió ahora sí, no hay nada en las casas y pues haber hasta cuando nos hacen caso

El gobierno de Tlajomulco activó brigadas para poder atender a los afectados. Mientras que a los trabajos se unieron bomberos de Zapopan y de Guadalajara, personal de Conagua y elementos de Guardia Nacional activaron el Plan DNIII-E.

Joven arrastrado por la corriente

En tanto en Tonalá, continúa la búsqueda de un joven que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en Lomas de la Soledad.

Según los reportes, Kevin Rivera, de 20 años, viajaba en su motocicleta cuando intentó atravesar un arroyo que cruza la avenida El Rosario, y la corriente lo arrastró.

Un familiar de Kevin Rivera, mencionó que fue uno de sus compañeros quien les dio la noticia.

Iba acompañado con un compañero que fue quien nos apoyó para darnos la noticia. Quiso atravesar el río y se lo llevó la corriente

Por la mañana, familiares, apoyados por elementos de Protección Civil de Tonalá, además del Grupo de Búsqueda de la comisaría municipal emprendieron la búsqueda a pie y con el apoyo de 2 drones.

Con información de N+

