Funerarias Siguen Operando en Ciudad Juárez, a Pesar de las Denuncias

María ha buscado entre los cuerpos recuperados por la Fiscalía de Chihuahua los restos de su padre Ernesto Delgado quien falleció el 24 de noviembre del 2022.

Lo que yo sospechaba era cierto, que las cenizas que tenemos no pueden ser las cenizas de mi papá, hablamos a la funeraria que es la Protecto Deco y les dijimos, que queríamos saber sobre lo que estaba pasando y nos dicen, sí señora, probablemente su papá sí esté entre los cuerpos

Más de 70 denuncias por fraude contra 7 agencias funerarias en Ciudad Juárez, Chihuahua han sido presentadas por familias que recibieron cenizas falsas de sus familiares que se encontraban en el crematorio Plenitud, donde fueron descubiertos casi 400 cadáveres el pasado 26 de junio del 2025.

Hasta el momento, solo 105 cuerpos han sido identificados de los 390 recuperados, pero solo 74 familias decidieron denunciar a alguna de las 7 agencias funerarias que siguen operando, ofreciendo servicios de cremación e inhumación.

Protesta

Dora Elena Delgado, del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos señaló:

Estamos aquí en la funeraria Latinoamericana protestando, porque no podemos entender por qué si existen 74 demandas interpuestas, todavía las funerarias siguen operando, ¿Qué está pasando?

El fiscal del Distrito Norte de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, asegura que en las denuncias contra las agencias funerarias, los afectados buscan la reparación del daño.

De acuerdo a las auditorías internas que han realizado no han encontrado responsabilidad penal, tal vez administrativa, entonces nosotros estamos enfocados a los que cometieron el delito, que fue la inhumación clandestina indebida y que no hubo el resto de los cuerpos, ni se hizo la incineración

Ninguna de las 74 denuncias ha sido enviada ante un tribunal, porque se encuentran en una etapa de investigación.

El fiscal, afirmó que se tienen elementos de prueba suficientes contra los dos detenidos por el caso, identificados como Luis ‘N’ y Facundo ‘N’, propietario y empleado del crematorio, quienes se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social número tres de Ciudad Juárez, y será hasta el 4 de enero del 2026, cuando comparecerán ante el juez de control al terminar el plazo otorgado a la fiscalía para concluir la investigación.

