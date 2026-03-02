Inicio Estados Golpean a Estudiante Italiano Durante Sepelio en Zapopan, Jalisco; Esto Sabemos

Un estudiante universitario de origen italiano fue agredido en el interior de un recinto funerario en Zapopan, Jalisco.

Golpean a Estudiante Italiano Durante Sepelio en Zapopan. Foto: AfmediosNoticias

Un estudiante universitario de origen italiano fue agredido presuntamente por un sujeto dentro de un recinto funerario Jardín de la Paz, ubicado sobre avenida Aviación, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Joven fue agredido tras entrar por curiosidad a recinto funerario. Foto: Facebook Afmedios

En videos difundidos en redes sociales se observa al joven universitario salir del lugar con el rostro golpeado, mientras es cuestionado por varias personas. El estudiante aseguró que ingresó por curiosidad y que un hombre con lentes lo atacó sin motivo aparente, además fue despojado de su celular y dos cámaras de fotografía. Hasta el momento, no se reportan detenidos relacionados con este hecho.

 

Joven Italiano Fue Despojado de sus Pertenencias

Realizan operativo en recinto funerario Jardín de la Paz

Desde ayer 1 de marzo, se observó una fuerte movilización por tierra y aire de elementos de seguridad en una funeraria de Guadalajara y un cementerio de Zapopan, Jalisco. Se desplegaron unidades tipo Rhino por las calles Gigantes, Ramón López Velarde y Ejido. Sobre el operativo no se ha confirmado oficialmente el motivo. 

