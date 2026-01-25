Investigan en Guerrero Posible Caso de Gusano Barrenador en un Humano

La Secretaría de Salud de Guerrero informó este domingo que se investiga un posible caso de gusano barrenador en humano en el municipio de Copala, luego de que se realizaran reportes ciudadanos.

La dependencia estatal señaló que brigadas de vigilancia epidemiológica se trasladaron a la zona para realizar la inspección técnica y brindar la atención necesaria bajo los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Afirmó que, como parte del proceso de investigación, se recolectaron las muestras correspondientes para su análisis, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), "a fin de contar con un diagnóstico certero".

Por ello, apuntó, una vez que se tengan los resultados oficiales, estos se darán a conocer de manera oportuna por los canales institucionales.

La SSG enfatiza que, hasta este momento, el caso se mantiene como probable, por lo cual hace un llamado a la población a mantener la calma y evitar la difusión de rumores que puedan generar alarma.

El sábado, el gobierno municipal señaló que el caso fue atendido por la Dirección Municipal de Salud, el Coordinador de CPA-SENASICA del Gobierno Federal y la Dirección de Desarrollo Rural.

Video: Confirman Primer Caso de Miasis en Humano en Copala, Guerrero; Autoridades Vigilan Situación

La administración local llamó a la población a que no se alarme y reporte los casos en animales y seres humanos.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los síntomas de miasis son:

Sentir que se mueven larvas en una herida de la piel o llaga, la nariz, la boca o los ojos.

Ver larvas en llagas abiertas o alrededor de ellas.

Heridas de la piel o llagas dolorosas.

Lesiones de la piel o llagas sin causa aparente que no sanan o empeoran con el tiempo.

Sangrado en llagas abiertas.

Olor repugnante en el lugar de la infestación.

DMZ