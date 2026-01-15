Habitantes de Campeche sin Suministro de Agua; Denuncian que No Se Avisó del Corte

En la ciudad de Campeche, desde el fin de semana están padeciendo problemas con el suministro de agua.

Los afectados dicen que las autoridades no les avisaron del corte para tomar previsiones.

Más del 40% de la ciudad de Campeche enfrenta la falta de suministro de agua potable desde hace más de cuatro días.

Lidia Loeza, ciudadana afectada, indicó:

No tenemos ni para necesidades, ni para nada, ni para la lavada de ropa, para bañarnos tenemos que bañarnos con agua purificada, rellenar y utilizar agua, porque de verdad sí nos castigaron y tampoco nos avisaron que nos íbamos a quedar sin agua

Habitantes de las colonias que se ubican en la zona norte y sur de la capital son las más afectadas, pues denunciaron que el corte del servicio se realizó sin previo aviso por parte de las autoridades municipales lo que les impidió tomar previsiones.

Como lo refiere Alma Cocom, otra ciudadana afectada:

Tres días sin agua y pues hace falta para el baño, para que se bañe uno, pues sin el agua no se puede hacer nada

Falta de agua potable impacta actividades básicas de la ciudadanía

La falta de agua potable ha impactado directamente en las actividades básicas de la ciudadanía, así como a negocios, escuelas y algunas clínicas.

"Eso lo del agua pues sí como una semana nos dejaron sin agua y eso está muy duro el pasar sin agua, ni tus trastes puedes lavar, no te puedes ni bañar", asegura Libia Acevedo, ciudadana afectada.

Según reportes oficiales, las fallas se deben a la ruptura de la tubería principal, la cual forma parte de una red de distribución obsoleta, gran parte de esta infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad, lo que incrementa la frecuencia de averías y afecta el servicio.

Al respecto Fernando Quijano Palomo, director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillo de Campeche, indicó:

Se presentó una falla en la línea 36 que sabemos que es una línea principal que viene desde Santa Rosa hasta la planta potabilizadora. Ya estamos trabajando desde temprano en esta reparación es por eso que cuando ya desfogamos la fuga es que se detienen los equipos

Con información de Gerardo Sánchez

