Hackean Páginas de Madres Buscadoras; Tenían Miles de Seguidores

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, denunció el hackeo de diversas cuentas en redes sociales pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en varios estados del país.

De acuerdo con la activista, los ataques digitales comenzaron después de que el pasado 2 de noviembre publicara una convocatoria nacional relacionada con las labores de búsqueda, lo que afirmó, desató represalias y amenazas.

“Nos han querido silenciar, han querido callar una lucha de 10 años de búsqueda y de darle visibilidad a los desaparecidos”, expresó Flores Armenta.

A través de un video difundido en su cuenta de X (antes Twitter), la buscadora destacó la relevancia de las redes sociales para los colectivos, ya que representan su principal medio de comunicación.

“Ahí difundimos información, compartimos fichas de búsqueda y recibimos los puntos donde realizamos los rastreos”, explicó.

Flores detalló que las páginas afectadas cuentan con miles de seguidores, lo que agrava el daño, pues dichas plataformas son fundamentales para recibir reportes ciudadanos y coordinar jornadas de localización.

“Nos quitan la visibilidad, nos quitan la oportunidad de seguir alzando la voz”, lamentó.

Madres buscadoras no se detendrán con su labor

Pese a los ataques, la activista aseguró que no se detendrán en su labor

“Nosotras somos las buscadoras, pero ahora dicen que nos van a buscar a nosotras. No nos van a callar. Empezaremos desde cero, pero con más fuerza”.

Flores Armenta adelantó que este viernes se llevará a cabo una jornada de unión y resistencia, en la que participarán víctimas y colectivos de todo el país para exigir respeto y protección a su trabajo.

El dos de octubre convoque a víctimas y activistas a unirnos; unas horas después todas las páginas de Facebook de buscadoras de varios estados fueron hackeadas.



